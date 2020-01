Golden Globes 2020: sorpresas, ausencias y favoritos

Instalada ya en Hollywood la "temporada de premiaciones", todos los ojos están puestos ahora sobre los Globos de Oro, los galardones a lo mejor de la televisión y el cine que se entregan este domingo y que siempre sirven como termómetro para los Oscar.

Aunque quienes escriben sobre películas y televisión en Los Ángeles a menudo tildan de "impredecibles" los nominados y ganadores de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), encargada de organizar los Golden Globes.

La batería de nominaciones más reciente no se salvó de las críticas.

Por ejemplo, por el hecho de que no hubiese ni una cineasta mujer en la categoría a mejor director, cuando varias producciones laureadas del año pasado fueron encabezadas por mujeres.

Como antesala a la ceremonia que tendrá lugar este domingo, indagamos qué piensan periodistas especializados para traerles este listado de favoritos, ausentes y sorpresas entre los nominados.

Sorpresas

Hace solo cinco años, Netflix conseguía apenas su primera nominación como estudio de cine y había quienes cuestionaban si el servicio de streaming alguna vez ganaría el estatus de compañías sólidas como Sony Pictures y Warner Bros.

Este año la plataforma en línea amasó la mayor cantidad de nominaciones (17) en las categorías fílmicas, casi el doble que Sony Pictures, gracias a largometrajes como Marriage Story ("Historia de un matrimonio"), The Irishman ("El irlandés") y The Two Popes ("Los dos papas").

Lo mismo consiguió en las nominaciones correspondientes a la televisión (17 también), con lo que superó a la sólida HBO, que consiguió dos menos.

Derechos de autor de la imagenNETFLIX Image caption"Los dos papas" consiguió cuatro nominaciones para estos Globos de Oro.

En cuanto a las interpretaciones, más de un puñado de periodistas especializados admitieron sorprenderse (algunos no gratamante) con la nominación como mejor actriz en un filme de comedia o musical para la australiana Cate Blanchett por su rol en Where'd You Go, Bernadette ("¿Dónde estás, Bernardette?").

"Creo que a muchos nos sorprendió oír su nombre cuando anunciaron las nominaciones. No porque no sea una de las mejores actrices vivas sino porque no mucha gente vio la película y no estaba en el radar", le dijo a BBC Mundo Marc Malkin, reconocido editor de cine, eventos y estilo de vida para la revista Variety.

Derechos de autor de la imagenANNAPURNA PICTURES Image captionLa nominación de Cate Blanchett a mejor actriz de comedia esta vez fue cuestionada por algunos críticos.

Como sorpresas bien recibidas, medios como la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) celebraron las nominaciones de Ana de Armas, actriz cubana figurante en la categoría de mejor actriz de comedia por Knives Out ("Entre navajas y secretos") y Jennifer López por su papel en Hustlers ("Estafadoras de Wall Street").

Ausencias

Los grandes ausentes en la categoría de mejor dirección fueron, de acuerdo a especialistas, Greta Gerwig, quien dirigió Little Women o "Mujercitas", y Noah Baumbach, por Marriage Story.

"La aclamada adaptación de Gerwig fue excluida (...) ¿Es que las reseñas buenas y los hermosos detalles en la ambientación no son suficientes para los Golden Globes?", se lee en un artículo de la revista Vanity Fair.

Derechos de autor de la imagenSONY PICTURES Image captionGreta Gerwig, directora de la aclamada adaptación para el cine de "Mujercitas", quedó fuera de las nominaciones a mejor dirección.

Mientras tanto, algunos vieron con extrañeza que Baumbach, el director del largo que obtuvo más nominaciones a los premios, no figurara entre los mejores realizadores.

En su lugar, figuran directores como Martin Scorsese, The Irishman, Todd Phillips, Joker, y Bong Joon Ho por Parasite ("Parásito")

En los apartados para televisión, algunos medios destacaron las ausencias de Game of Thrones ("Juego de tronos"), Stranger Things y Veep.

"Juego de Tronos" obtuvo una nominación por su octava y última temporada, para el actor Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow.

"Quizá los encargados de votar por las nominaciones quedaron, como miles de fanáticos, decepcionados con la última temporada", indicaba un artículo del Los Angeles Times.

Derechos de autor de la imagenNETFLIX Image captionAlgunos críticos dijeron no comprender por qué Al Pacino no mereció una nominación a Mejor actor por "The Irishman".

Entre los intérpretes, algunos críticos dijeron no comprender por qué Al Pacino no mereció una nominación a Mejor actor por The Irishman (aunque sí recibió una en la categoría como mejor actor secundario o de reparto).

"De Niro es el pegamento que junta toda la película", reseñó Vanity Fair.

En la categoría de mejor actor en un drama, en cambio, calificaron favoritos como Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) y Antonio Banderas ("Dolor y Gloria").

Las mejores películas nominadas, según dos expertos

Peter Bowes, reportero de entretenimiento de la BBC:

"Dolor y Gloria"

El director Pedro Almodóvar atrapa nuestra atención y no la suelta.

Antonio Banderas realiza una interpretación maravillosamente emotiva como un director de cine que reflexiona sobre su vida, las oportunidades que perdió y los éxitos, y la tristeza y el dolor en una edad madura.

Derechos de autor de la imagenSONY CLASSICS Image captionAntonio Banderas está nominado como mejor actor de drama por su papel en "Dolor y Gloria".

Rocketman

Cruda, la historia de Elton John es un delicioso homenaje a una de las principales estrellas pop del mundo y su colaboración con Bernie Taupin.

The Irishman

Un thriller épico sobre crímenes, al estilo más clásico de Scorsese. Duramente larga (3 horas y media), pero nunca lenta, ya que el paso del tiempo toma el centro del escenario al ver a los despreciables personajes principales envejecer ante nuestros ojos.

Marc Malkin,editor de cine, eventos y estilo de vida para la revista Variety

Jojo Rabbit

No todos los días vemos una sátira sobre la juventud nazi y Hitler. Puede que no agrade a todo el mundo pero ese es el punto precisamente. ¿Por qué película nos hace sentir tan incómodos? ¿Está bien reírse alguna vez de esto, así se trate de una parodia?

Derechos de autor de la imagenWARNER BROS. Image captionEl personaje del Joker es interpretado por Joaquin Phoenix.

Joker

Otra película que divide opiniones. Pero una cosa en la que todos parecen estar de acuerdo es en que el trabajo de Joaquin Phoenix es fenomenal. Su interpretación es verdaderamente asombrosa.

Marriage Story

Es una historia sencilla sobre una relación de pareja en crisis. Cualquiera puede identificarse con algunas cosas, sino con todo, de la montaña rusa de emociones presentadas en el filme.

La escena en la que Adam Driver y Scarlett Johansson tienen una acalorada discusión se convertirá en una escena icónica y clásica. Ver a Adam Driver colapsar en lágrimas y angustia es una clase maestra de actuación.

