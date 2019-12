App de citas reactiva perfil de Sharon Stone

Sharon Stone ya puede seguir interactuando en la app de citas Bumble sin temor a ser bloqueada.

Un portavoz de Bumble informó en un comunicado difundido el lunes que el perfil de la actriz fue reactivado después de ser bloqueado “por error”. La galardonada intérprete de 61 años publicó en Twitter un día antes que Bumble le había cerrado su cuenta y preguntó: “¿Es que soy excluyente? No me dejen fuera del juego”.

Bumble se disculpó por la confusión, pero pensó que los usuarios podrían creer que el perfil de Stone era falso porque no estaba verificado.

“Siendo el ícono que ella es, podemos entender por qué muchos de nuestros usuarios sentían que era demasiado bueno para ser verdad una vez que se dieron cuenta de que su perfil no tenía una foto de verificación”, dijo la compañía en su comunicado. “La verificación fotográfica es solo una de muchas maneras de conectarse de manera confiable en Bumble”.

Bumble le ofreció a Stone recibirla durante algunas horas en sus instalaciones centrales en Austin, Texas, para asesorarla sobre el manejo de su perfil.

Stone es conocida por protagonizar el drama de 1992 “Basic Instinct” y la cinta de 1995 “Casino”. Ha estado casada en dos ocasiones: primero con el productor Michael Greenburg y posteriormente con el periodista Phil Bronstein, de quien se divorció en 2004.

El representante de la actriz no respondió de inmediato a un email de The Associated Press en busca de comentarios.