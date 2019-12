¡Los regalos entre los Kardashians son fantásticos!

Si Kris Jenner, matriarca de la popular familia estadounidense, decidió obsequiarle una mini 'mansión' a su nieta Stormi por Navidad, Kim Kardashian también sorprendió a su hija North West.

La hija de la socialité y Kanye West recibió nada más y nada menos que una de las chaquetas que usó el fallecido Michael Jackson.

"North es una gran admiradora de él. Sabíamos que la amaría, así que la ganamos en una subasta para North", explicó Kim en una de sus historias de Instagram.

Kim Kardashian and Kanye West gift daughter North a jacket worn by Michael Jackson for Christmas. pic.twitter.com/GZBFoYAdTm

— Pop Crave (@PopCrave) December 24, 2019