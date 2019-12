Este 2019 la canción “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey continuó cosechando éxitos. Tras 25 años de su estreno, el tema logró posicionarse en el puesto número uno de las ventas de singles en Estados Unidos.

Esta nueva marca que consiguió la melodía trajo consigo una lluvia de felicitaciones. Incluso su exesposo, Tommy Mottola, le dedicó un video y un mensaje en su cuenta de Instagram.

“¡Felicidades de parte de Santa! ¡Y después de 25 años "All I Want for Christmas is You" está en el número 1! ¡Te dije que no te convertirías en Connie Francis! (HOHOHO). En serio... ¡es la mejor noticia! ¡Estoy feliz y emocionado por ti! ¡Lo hicimos!”, escribió el empresario de 70 años.

La publicación fue respondida por Carey, quien fue su cónyuge entre 1993 y 1998. “¡Siempre el bromista! Me estoy riendo a carcajadas, gracias”, contestó.

La pequeña conversación atrajo a miles de seguidores e internautas que se sumaron a las congratulaciones para la también intérprete de "Without you". De hecho, hasta Thalía, actual esposa de Mottola, respondió con un mensaje lleno de emojis de aplausos.

Este viernes 20 de diciembre Mariah Carey lanzó un nuevo videoclip de la canción celebrando los 25 años de su creación.