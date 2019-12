Charlize Theron dice que no se avergüenza de hablar sobre el momento en que su madre disparó y mató a su padre en defensa propia.

La actriz tenía 15 años cuando su padre, alcohólico, disparó a través de la puerta de la habitación en la que se escondía con su madre.

"Ninguna de esas balas nos alcanzó, lo cual es un milagro. Pero, en defensa propia, ella terminó con la amenaza", le dijo Theron a la radio nacional pública de Estados Unidos, NPR.

"Cuanto más hablamos de estos temas, más nos damos cuenta de que no estamos solas", añadió.

Qué pasó con su padre

La exitosa actriz creció en una granja cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, con su madre, Gerda, y su padre, Charles.

Theron describió a su padre como "un hombre muy enfermo" y relató que vivir con un alcohólico es una "situación bastante desesperada".

"La imprevisibilidad del día a día cuando convives con un adicto se hace habitual y de alguna forma se incrusta en tu cuerpo para el resto de tu vida, mucho más que solo un evento que sucedió una noche". explicó.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionCharlize Theron y su madre, Gerda, acudieron juntas a la última ceremonia de los Oscar.

Al hablar sobre lo que ocurrió, Theron contó que su padre estaba tan borracho que "no debería haber sido capaz de andar cuando llegó a la casa con un arma".

"Mi mamá y yo estábamos en mi habitación haciendo fuerza contra la puerta porque él estaba intentando entrar. Estábamos apoyadas desde dentro para impedir que entrara.

"Él dio un paso atrás y disparó a través de la puerta tres veces. Ninguna de las balas nos alcanzó, lo cual es un milagro. Pero, en defensa propia, ella terminó con la amenaza".

La actriz dice que la violencia que vivió en su familia es algo que comparte con muchas otras personas.

"No me da vergüenza hablar de esto, porque creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuentas de que no estamos solas.

"Creo que, para mí, esta historia siempre se trató de cómo es crecer con adictos y cómo le afecta esto a una persona".

Acoso sexual

La ganadora de un Oscar habló también sobre una ocasión en la que un director de cine la tocó inapropiadamente después de invitarla a una audición en su casa.

Theron dice que se disculpó ante él antes de marcharse, algo que le hizo enfadarse consigo misma.

"Me culpo por no decir lo que tenía que haber dicho, por no decirle que se largara y por no haber hecho todas esas cosas que queremos creer que haríamos en situaciones así".

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionNicole Kidman y Margot Robbie protagonizan junto a Charlize Theron la película Bombshell ("El escándalo").

El tema del acoso sexual lo aborda Theron en su última película, Bombshell ("El escándalo"), en la que interpreta a la presentadora de televisión estadounidense Megyn Kelly.

Este papel le ha valido una nominación a los Globos de Oro que se entregan el 5 de enero en Los Ángeles.

El filme cuenta la historia del momento en que varias mujeres que trabajaban en el canal conservador Fox News acusaron en julio de 2016 al entonces CEO y presidente de la cadena, Roger Ailes, de acoso sexual.

Ailes renunció a su cargo tras el estallido del escándalo y murió en mayo de 2017.

Theron señaló que la película explora "la zona gris del acoso sexual" y agregó que es algo con lo que ella se ha encontrado.

"No siempre es una agresión física. No siempre es una violación". indicó.

"Hay un daño psicológico que se produce en las mujeres en la informalidad del idioma, con un toque o la amenaza de perder tu empleo.

"Eso son cosas con las que sin duda me he encontrado", subrayó.

