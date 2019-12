La canción de Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You" llegó por primera vez al número uno de las ventas de singles en Estados Unidos este lunes 16 de diciembre, casi 25 años después de su lanzamiento.

La melodía fue lanzada el 1 de noviembre de 1994 en el álbum navideño "Christmas", pero no había salido por separado como single por lo que originalmente no tuvo oportunidad de entrar al listado.

Muy popular durante los años 1990 y 2000, la canción se benefició del impulso que le dio su inclusión en la banda sonora del filme "Love Actually" (2003) pero sobre todo del surgimiento del streaming.

El lunes apareció entonces en tercera posición de la clasificación mundial de la plataforma Spotify, y en primer lugar en Reino Unido.

"All I Want for Christmas Is You" también se benefició este año de una campaña de promoción con un relanzamiento del álbum "Christmas" y un nuevo video.