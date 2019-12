La mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney, saldría del reality Keeping Up With the Kardashians (KUWTK) debido a una pelea con Khloe y Kim.

La discusión se dio durante un nuevo episodio de la serie, que se transmite desde 2007, este domingo y donde las tres parientes no se pusieron de acuerdo en un tema particular, la privacidad.

Es que Kourtney ya no quiere mostrar su vida privada ante las cámaras del reality y cada vez aparece menos en el mismo. Algo que molesta mucho a Kim y Khloe.

"Nuestro trabajo es ser abiertas y honestas y compartir mucho de nosotras mismas y simplemente parece que durante los últimos años hasta ahora, Kourtney no ha sido realmente abierta sobre su vida personal ante la cámara. Así que todos los días que Kourtney no está filmando, Khloé y yo tomamos el relevo y tenemos que compartir más. Porque si no compartimos nuestras vidas, ¿entonces qué sentido tiene este programa?", dijo Kim durante el capítulo.

Incluso ella y su hermana menor propusieron en despedir a la mayor a lo que ella respondió: "Estoy fuera".

Ni la madre de ellas, Kris Jenner, pudo ayudarlas a coincidir y solucionar el problema.

El programa terminó sin una decisión clara por lo que habrá que esperar un pronuncionamiento oficial.