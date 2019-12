Muere el titiritero de Plaza Sésamo, Caroll Spinney

El titiritero estadounidense Caroll Spinney, famoso por interpretar a Big Bird y Oscar the Grouch en el programa de televisión infantil Plaza Sésamo, murió este domingo a los 85 años.

Falleció en su casa en Connecticut, EE.UU., después de sufrir distonía (trastorno que causa movimientos involuntarios en los músculos) durante un tiempo, según un comunicado de Sesame Workshop, la organización detrás de la serie.

Spinney interpretó a los personajes desde el comienzo del programa, en 1969, y se retiró en 2018, a los 84 años.

Caroll Spinney, the legendary puppeteer behind beloved Sesame Street characters Big Bird and Oscar the Grouch, died today, December 8th 2019, at age 85 at his home in Connecticut, after living with Dystonia for some time. https://t.co/q7FVDul5WT pic.twitter.com/CvWBD0NQyp

