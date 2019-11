Florinda Meza (Doña Florinda) y Edgar Vivar (el señor Barriga) recordaron a Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) en el día que cumple 5 años de fallecido.

Ambos usaron sus redes sociales para conmemorar al comediante que es reconocido por sus personajes como el Chavo, Chapulín Colorado, entre otros.

"Aún después de cinco años me cuesta mucho trabajo aceptar que ya no estás entre nosotros. Cotidianamente el público me refrenda su agradecimiento a nuestro trabajo. Gracias Roberto por haberme honrado con tu amistad y hacerme descubrir que la comedia es el bálsamo universal para aliviar el dolor humano", fue parte de lo que puso Vivar en su cuenta Twitter.

"En las buenas y en las malas, te amaré eternamente mi Rober", escribió Meza, quien tuvo una relación con él desde 1978 y se casaron en 2004.

En las buenas y en las malas, te amaré eternamente, mi Rober. pic.twitter.com/9veIJ9SrG9 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) November 28, 2019

La viuda también subió un video a su cuenta oficial de Youtube en conmemoración del primer lustro sin su esposo.

"Un viernes a las 13:26, Roberto Gómez Bolaños durmió la siesta más larga de su vida", menciona.

Cinco años sin Roberto https://t.co/nwRcRTKPOW — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) November 23, 2019

Otro que lo recordó es Ramón Valdés Castillo, nieto de Don Ramón (Ramón Valdés), quien es conocido por subir fotos inéditas de su abuelo y todo el grupo de la 'vecindad del Chavo del Ocho'.

En esta ocasión publicó una imagen donde aparecen todos durante un show en un teatro.