Harry Styles, quien formaba parte del grupo juvenil británico One Direction, admitió que la primera vez que consumió drogas fue a sus 24 años, luego de que la banda se desintegró.

En una entrevista con el productor, dj y presentador neozelandés, Zane Lowe, Styles confesó que temía echar a perder lo que la agrupación había logrado desde su conformación en el año 2010.

"Yo sentía que estar en la banda era algo grandioso y dije: no seré el que destruya esto (...). Probablemente en ese momento de mi vida muchos pensaban que podía ir y experimentar esto y aquello; sin embargo yo decía no voy a hacer el que joda esto, no voy a hacer ninguna de esas cosas", aseveró el cantante.

A finales de 2015, la banda lanzó su último trabajo musical y anunció una pausa indefenida. En los años posteriores todos continuaron sus carreras de forma independiente.

Styles lanzó su disco como solista en 2017. Esa preparación musical lo conectó por primera vez con las drogas, específicamente con los hongos alucinógenos.

"¿Quiero probar algunos hongos? Probaré algunos. Era como el momento de divertirse. Estamos en Malibu, tengo 24 y estoy en la música", dijo el joven artista en la entrevista.

One Direction estaba conformada además por: Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson.