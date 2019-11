Revelan cuánto ganan los actores de “Caso Cerrado”

El exitoso “Caso Cerrado” ha convertido a la doctora Polo es la “jueza” más famosa.En su programa podemos ver casos dramáticos, violentos y hasta simpáticos, con demandantes y demandados que esperan la firme decisión de la cubana.

Sin embargo, siempre ha pasado por la mente de los televidentes si lo que ven es real o no, si es que los casos que se presentan son historias inventadas, con actores, o si realmente son personas y casos de la vida real.

Una nota del portal guioteca.com recuerda que la doctora Polo reveló en una entrevista que “muchos casos están arreglados, lo que vale es el mensaje que se transmite”. La conductora agregó que “todos los casos son reales, pero que a veces es necesario hacer uso de actores, ya que los demandantes no siempre están dispuestos a salir en televisión, pues les da pánico o vergüenza una vez que graban”.

En 2018 salió a la luz el caso del actor Jay Colindres, quien divulgó que en “Caso Cerrado” sí contrataban actores: “Yo fui contratado por la producción de 'Caso Cerrado' para interpretar el papel de Esteban”, quien tras su interpretación ganó fama en Youtube.

Él aclaró que “Esteban sí existe. Por razones obvias, lógicas y legales, yo no puedo divulgar su nombre verdadero”.

¿Cuanto es lo que les paga Telemundo a estas personas para actuar en ‘Caso Cerrado’? Según el artículo de guioteca.com, con información que se recopiló de llamadas de casting que se filtraron, se descubrió:

Si los capítulos son filmados en Miami y se necesita un traslado:

- La producción es la encargada del boleto de avión de ida y vuelta.

- Los actores podrían estar en Miami por 3 días.

- Está incluida la alimentación y el hotel durante la estadía.

Los precios pueden variar entre 160 y 200 dólares en efectivo, eso dependiendo del papel que tenga que hacer. De acuerdo con el mencionado portal, la mayoría de las veces los tratos se cierran en 160 dólares.

Después de casi dos décadas en la pantalla chica, la doctora Ana María Polo decidió que es tiempo de parar y comenzar algo nuevo: llevar al cine su programa de corte judicial “Caso Cerrado” en una película que ella misma protagonizará.

“Este es mi último año en televisión”, dijo Polo, una abogada de 60 años cuyo programa se transmite por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina. “Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo el martes 15 de octubre en una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press en la que reveló su proyecto de cine.