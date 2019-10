Cuál es el origen de la canción que el Joker baila

En un momento culminante de la película "Joker", el protagonista interpretado por Joaquín Phoenix baja ágilmente por unos escalones al compás de una palpitante canción, habiendo completado su malvada transformación a villano.

Es una canción pegajosa, de percusión insistente y acordes de guitarra eléctrica que van aumentando hasta llegar a un crescendo y un grito: "¡Hey!".

Y es una tonada familiar para muchos. Durante décadas se tocó en innumerables estadios deportivos para que los hinchas animaran a su equipo con un colectivo "¡Hey!".

Sin duda, al escucharla en la película "Joker", algunos espectadores hasta zapatearon al ritmo dejándose llevar por la euforia que dicha música puede producir.

Pero hay un problema que ha causado una ola de indignación: la autoría de esa canción.

"Rock and Roll, Part 2", como se llama el tema, es un éxito de los años 70 compuesto (en crédito compartido) por Gary Glitter, un roquero británico que cumple una condena de 16 años por abuso sexual de menores.

Los que han reconocido la conexión han inundado los medios y las redes sociales para condenar y cuestionar la ética de los realizadores de escoger una música que le puede generar grandes sumas en regalías a un pederasta convicto.

La publicación The Daily Beast declaró que la inclusión de la canción "ha causado shock entre el público de Reino Unido", mientras que el diario británico The Mail señaló que Glitter "podría hacer una fortuna" mientras está en la cárcel.

Cuánto, si algo, podría recaudar el roquero caído en desgracia todavía está en discusión ya que algunos expertos de la industria discográfica indican que Glitter no controla los derechos de sus canciones.

Eso no ha frenado los comentarios en Twitter y otras redes sociales que van desde fuertes críticas contra el director hasta propuestas para boicotear el filme.

"Creo que es una selección de música abominable, dado el ángulo de abuso infantil de la historia", escribe en su tuit @ManVsPink.

Por su parte, @CaptainEvasion asegura que no verá la película e insta a otros a que busquen en Google quién es Gary Glitter antes de ir.

¿Quién es Gary Glitter?

Glitter, cuyo nombre verdadero en Paul Gadd, alcanzó la fama en los años 70, después de una deslucida carrera, para convertirse en uno de los íconos del llamado "Glam Rock" caracterizado por músicos en extravagantes vestimentas y maquillaje.

El tema que lo consagró fue "Rock ´n´ Roll, Parte 1 y 2", que llegó a número dos de la cartelera de éxito en Reino Unido y primero en EE.UU. en 1972.

El año siguiente fue su más fructífero, con una racha de éxitos, incluyendo "I Love You Love", "Do You Wanna Touch Me" y "I´m the Leader of the Gang", su canción insignia.

Para 1975, había vendido 18 millones de discos.

Después de un período de decadencia, marcado por problemas de alcohol y una sobredosis accidental de somníferos, encontró un nuevo público en los 90 y la popular banda Oasis le rindió homenaje en uno de sus discos. Pero el lado oscuro de Glitter empezó a revelarse.

Sus problemas empezaron en 1997, cuando envió su computadora a arreglar y le encontraron miles de imágenes pornográficas de menores. Recibió una corta sentencia de cárcel en 1999, al final de la cual anunció que abandonaba Reino Unido.

Viajó brevemente a Cuba pero luego se estableció en Camboya, de donde fue deportado en 2002 bajo sospecha de abuso sexual de menores. En Vietnam terminó en prisión por toquetear a dos niñas y, al final, regresó a Reino Unido para ser colocado de por vida en el registro de agresores sexuales.

Sin embargo, una nueva investigación en 2012, relacionada al abuso de tres niñas entre 1975 y 1980, lo vio condenado a 16 años de cárcel que cumple en este momento.

¿Recibirá regalías por el uso de su música en "Joker"?

Según el diario Los Angeles Times, Glitter vendió todos sus derechos a "Rock ´n´ Roll, Parte 1 y 2" y el resto de su catálogo hace décadas,

El diario cita a un portavoz de Snapper Music, un sello discográfico en Reino Unido que compró las grabaciones máster de los discos, poco antes de que Glitter fuera arrestado por tener pornografía infantil.

"A Gary Glitter no se le paga", dijo el portavoz que mantuvo su anonimato. "No hemos tenido contacto con él".

Añadió que el sello no promueve la música de Glitter y que generalmente son los interesados que los que la solicitan.

Mucho antes de "Joker", el tema "Rock ´n´ Roll, Parte 2" apareció en las películas "Meet the Fockers" y "Boyhood" y en los programas de TV "South Park" y "The Office", indicó el diario estadounidense,





