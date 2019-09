Ricky Martin anuncia que será padre por cuarta vez

El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció durante un evento en Washington, Estados Unidos, que se convertirá en padre por cuarta ocasión.

"Me encantan las grandes familias", dijo el artista de 47 años, luego de de dedicar el premio que le concedió la organización Human Rights Campain por su activismo en la promoción de derechos de la comunidad GLBTI a nivel mundial.

"Jwan te amo. Mis hermosos gemelos, Valentino y Matteo, los amo con todo mi corazón, son mi fuerza. Me inspiran cada día y me motivan a seguir adelante. Son unos niños increíbles, los amo. Y Lucía, que se quedó en casa con su abuela y es la luz de mi vida", dijo el intérprete de "La bomba", antes de anunciar que "estaban embarazados".

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019