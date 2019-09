En octubre de 2014 tomó al mundo por sorpresa, y cinco años después puede ser él mismo sin miedo al qué dirán. Se trata de Brendan Jordan, el joven que estuvo en el lugar correcto para llamar la atención por bailar igual que su ídolo, Lady Gaga.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo de un noticiario en Estados Unidos. Una periodista cubría la apertura de un centro comercial en Las Vegas, pero detrás de ella había mucha gente; sin embargo, se destacaba un joven que mantuvo la actitud de una diva frente a la cámara.

Mientras los demás gritaban y saludaban al ser filmados, Brendan Jordan bailaba como si estuviera en su propio concierto. “Simplemente vi la cámara y me limité a hacer lo mío... estaba imaginando que era Lady Gaga”, dijo en aquel momento.

Ahora, en sus redes sociales, Brendan Jordan presume sus constantes cambios de looks, sus plataformas, shorts, vestidos y pelucas con los que logra un look andrógino y a veces muy femenino.

Apparently this kid was trying to steal my spotlight...and he succeeded. #Fierce #DowntownSummerlin #8NN http://t.co/DbCbJM9Dar.

— Patranya Bhoolsuwan (@PatranyaKIRO7) October 12, 2014