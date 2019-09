En un libro basado en la popular serie estadounidense se revela la exigencia física a la que se tuvo que someter la actriz para ser parte del elenco de ‘Friends’.

Conmemorando los 25 años de la popular sitcom, se conoce de “Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era”. Libro en el que su autor, Saul Austerlitz, retrata momentos icónicos del programa.

El 22 de septiembre de 1994 se estrenó “Friends”, la serie de seis amigos neoyorkinos que, entre el amor, el trabajo y la familia; comparten sus preocupaciones y alegrías juntos. David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox y Jennifer Aniston protagonizaron a los personajes durante 10 temporadas.