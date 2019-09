Aaron Carter reveló a través de su cuenta de Twitter que su hermana Leslie abusó sexualmente de él, cuando era un niño de 10 años. El también hermano de Nick Carter negó, además, que padezca de esquizofrenia y de bipolaridad, tal y como se difundió horas antes.

"Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años, cuando no estaba tomando sus medicamentos. Fui abusado no solo sexualmente por ella, sino también por mis primeras dos bailarinas cuando yo tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mi toda la vida".

La confesión de Aaron no quedó ahí. El excantante dijo también que su hermana trataba con litio la bipolaridad que sufría y cuando dejó de medicarse "hizo cosas que nunca quiso hacer". Cabe destacar que Leslie Carter falleció en 2012, víctima de una sobredosis de drogas.

A pesar de haber afirmado recientemente que padecía de esquizofrenia y bipolaridad, el ex cantante de 31 años negó estos transtornos y afirmó: "Pasé por una terapia y tratamientos extensos y NUNCA ME HAN DIAGNOSTICADO como BIPOLAR O ESQUIZOFRÉNICO".