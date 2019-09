Verónica Castro se despide de su vida artística

La cantante, actriz y presentadora de televisión Verónica Castro anunció su retiro de la vida artística a través de su cuenta de Instagram, y luego de desmentir en varias ocasiones los rumores de que se había casado con la intérprete y conductora Yolanda Andrade.

Junto al tema “Alguna vez” cantado por su hijo Cristian Castro, Verónica confesó que se siente "agotada de tanto mal" y en este momento desea "paz", por lo que decidió ponerle un alto a su carrera de 53 años.

La noticia ha sorprendido a sus seguidores, quienes le han pedido a la mexicana que reconsidere su decisión.

Desde hace algunas semanas surgió el rumor de que Castro y Andrade se casaron en una boda simbólica en Holanda. Aunque Andrade ha asegurado que Castro fue la mujer con la que se "casó", la protagonista de "Rosa Salvaje" ha puntualizado que esta situación era mentira.

"Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, manifestó Castro.