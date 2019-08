La confesión de Daniel Radcliffe sobre Emma y Rupert

Las aventuras de Harry Potter junto a Hermione y Ron fueron vistas por millones de espectadores alrededor del mundo a lo largo de ocho películas durante una década. Los actores crecieron juntos y sus nombres estarán ligados para siempre, según informa Antena3.com.

Sin embargo, una reciente declaración de Daniel Radcliffe sobre su relación con Emma Watson y Rupert Grint podría ser una tremenda decepción para los fans de la saga.

Hace unos días, el actor de 30 años respondió preguntas de sus admiradores a través de un video para el canal “Heatworld“. “Me pregunto si Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson salen juntos de vez en cuando. Si es así, ¿me podrían invitar la próxima vez?”, quiso saber una admiradora.

“Esto posiblemente podría desilusionar a muchos, pero la verdad es que no he visto a Rupert en mucho tiempo. Hace años que no veo a Emma. Todos hemos estado muy ocupados haciendo cosas muy diferentes en países diferentes. Pero creo que la experiencia que vivimos, de algún modo, nos unirá para siempre. Siempre tendremos eso, aunque no sea el tipo de relación que la gente se imagina”, explicó el protagonista de “Harry Potter”.