Le roban casi $500 mil en pertenencias al novio de JLo

Alrededor de 500 mil dólares en bienes fueron sustraídos del vehículo que había rentado Álex Rodríguez, novio de la cantante y actriz Jennifer López, mientras trabajaba en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

El hecho ocurrió este domingo 11 de agosto cuando Rodríguez, quien es comentarista deportivo de ESPN, se encontraba cenando en un restaurante de la localidad luego de haber narrado un partido de béisbol.

De acuerdo al portal web del periódico San Francisco Chronicle, entre las pertenencias que le fueron robadas al prometido de JLo se encontraban una laptop, una cámara, varias joyas, entre otras cosas.

Según las fotografías, Rodríguez había rentado un automóvil todoterreno (SUV) negro. En las imágenes se observa que una de las ventanas traseras fue rota.

El sitio web relata además que la policía había decidido mantener el nombre de la víctima en el anonimato, sin embargo varios testigos revelaron el nombre del perjudicado a los medios.

