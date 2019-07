Bad Bunny suspende sus actividades por Puerto Rico

El trapero Bad Bunny decidió hacer una pausa en su carrera musical para apoyar las protestas contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien es acusado de corrupción y se enfrenta a críticas por un polémico chat.

En un video de más de tres minutos de duración difundido a través de su cuenta de Instagram, el cantante anunció: "Voy a ponerle una pausa a mi carrera porque creo que no tengo ahora mismo ni corazón ni mente para hacer música".

Tras este posteo, grabado en España donde cumplía con unas presentaciones durante el fin de semana, Benito Martínez, verdadero nombre del artista, se sumó este lunes 22 de julio a las manifestaciones.

"¿No te vas a quitar? ¡Nosotros tampoco! ¡Puerto Rico se respeta! ¡Charlatán!", escribió en Twitter.

En las movilizaciones también han participado Ricky Martin, René Pérez (Calle 13), Olga Tañón, Kany García, Tommy Torres, entre otros artistas.

Rosselló ha dicho que no renunciará, pero cedió parcialmente el domingo al anunciar que ya no buscará la reelección en noviembre de 2020 y que acepta un juicio político.

"Los he escuchado y los escucho hoy (...). He cometido errores y me he disculpado", dijo el gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe, que aboga por la anexión de la isla como el estado 51.

Pero esto no bastó para los manifestantes, descontentos por la filtración del chat de Telegram donde Rosselló y otros 11 hombres compartían mensajes considerados obscenos, misóginos y homofóbicos por sus críticos.