Vuelve la pelea entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

La actriz Kim Cattrall volvió a atacar a Sarah Jessica Parker y dijo que nunca participaría en una nueva película basada en la serie. La recordada Samantha Jones insinuó en una entrevista con Daily Mail que su ex compañera no era una “buena persona”.

Ante la pregunta sobre si había alguna posibilidad de que participara en otra película de “ Sex and the City ”, ella dijo que “nunca”. “Aprendes lecciones de la vida y mi aprendizaje es trabajar con buenas personas”, agregó la estrella, según recogen portales internacionales como Infobae.

En febrero de 2018, el hermano de Kim fue hallado muerto en su propiedad en Alberta, Canadá. Posterior a su muerte, Cattrall publicó en Twitter un mensaje para agradecer el apoyo a todos sus seguidores y excompañeros de la serie.

“Me gustaría agradecer a mis fanáticos, amigos y colegas de #SexandtheCity por la gran cantidad de apoyo para mí y mi familia en las últimas 72 horas”, tuiteó la actriz.

Sarah Jessica Parker comentó ese tuit: “Querida Kim, mi amor y mis condolencias para ti y los tuyos, y que Dios acompañe a tu querido hermano”.

A lo que Kim respondió: “No necesito tu amor o tu apoyo en este momento trágico @sarahjessicaparker”.

“Mi mamá me preguntó hoy ‘¿Cuándo esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?’”, escribió la actriz Kim Cattrall. “Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en ese entonces y ahora”, añadió.

“Permíteme aclarar esto (si no lo he hecho) tú no eres mi familia. No eres mi amiga”, escribió.

“Así que te escribo por última vez para decirte que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de ‘chica buena’”, mencionó.

En 2016, Sarah Jessica Parker dió una entrevista y habló sobre la mala relación con Kim.