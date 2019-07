Kangin de Super Junior anuncia su salida del grupo tras 14 años

El cantante surcoreano, Kangin, ha anunciado su salida de la agrupación de kpop 'Super Junior' luego 14 años de haber formado parte de este

grupo.

El intérprete de 34 años reveló detalles de su salida a través de un emotivo comunicado que publicó en su red social instagram acompañado de una imagen en negro.

Por medio de este mensaje expresó que esta decisión le causaba gran dolor porque eran malas noticias. Se refirió a esta elección como algo difícil y agradeció y se disculpó con las fans que lo han apoyado durante estos años junto al grupo de pop.

Por su parte la agencia SM Entertainment, que ha sido el sello de Super Junior desde su debut, afirmó que la renuncia de Kangin había sido una elección propia.

La traducción de su carta dejaba ver la nostalgia del artista que estuvo inactivo por varios meses luego de incidentes como conducir intoxicado.

"Hola. Este es Kangin. Los saludo por primera vez en mucho tiempo.

Mi corazón se siente pesado, ya que no son noticias positivas, pero estoy publicando después de mucha consideración.

Ahora estoy dejando ir el nombre “Super Junior” que ha estado conmigo durante mucho tiempo.

Siempre me sentí apenado con los miembros.

Siempre pensé que sería correcto para mí tomar la decisión más temprano que tarde, pero pensar en las personas que me apoyan incondicionalmente y en la familia de nuestra agencia me inquietaba el corazón, por lo que no pude reunir el coraje fácilmente.

Pensé que no podía tomar ninguna decisión solo.

Sin embargo, mientras observaba a los miembros que experimentan lo que no deberían, debido a mis problemas, decidí que no puedo retrasarlo más.

Más que nada, me siento más arrepentido con E.L.F. que siempre ha dado amor abrumador durante 14 años.

Llego muy tarde, pero dejaré de lado el nombre de Super Junior, y tendré sentimientos de arrepentimiento y gratitud grabados en mi corazón mientras sigo en mi propio camino.

Quiero realmente expresar gratitud a los miembros y la familia de la agencia que fueron considerados conmigo hasta el final.

También estaré animando el éxito de Super Junior.

Gracias."