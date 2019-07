Televisa lanza canal dedicado a videojuegos y anime

Los amantes de los videojuegos y el anime tendrán mucho contenido por ver en el nuevo canal de televisión de paga BitMe.

El canal, disponible a partir del 15 de julio, se especializa también en tecnología, eSPORTS y la cultura geek, informó Televisa Networks el miércoles en un comunicado.

Su programación mensual incluirá 80 horas de producciones propias, 40 en vivo y 40 grabadas, como “Arte Geek”, sobre cómics, animes, mangas y novelas relacionadas con juegos y tecnología; el noticiero “Zero Control”, sobre lo más nuevo del mercado gamer, y “Shesports”, sobre el papel de la mujer en la industria de los videojuegos, conducido por especialistas como Andrea Arochi, Betty Villalpando, Silvia Gómez, Brigitte Grey y Diana Monster.

La programación de BitMe también incluirá 40 horas de animé con títulos como “Mazinger Z”, “Caballeros del Zodiaco”, “Strike the Blood” y “Tales of Zatiria The X”.

BitMe estará disponible en sistemas de televisión de paga, con cobertura en México y Latinoamérica.