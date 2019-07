Padres de Cameron Boyce confirman que sufría de epilepsia

La estrella de Disney Cameron Boyce, fallecido la semana pasada mientras dormía, sufría de epilepsia, indicaron sus padres este miércoles 10 de julio.

El actor de 20 años, conocido por su papel protagónico en la película para televisión "Descendientes", murió "debido a una convulsión como resultado de una condición médica que era epilepsia", dijeron Libby y Victor Boyce en un comunicado a la revista People.

"Todavía estamos tratando de navegar por este momento extremadamente desgarrador, por lo que pedimos privacidad para que la familia y todos los que lo conocieron y amaron puedan llorar su pérdida y hacer los arreglos para su funeral, en sí muy angustioso", añadió la familia.

La morgue de Los Ángeles informó el lunes que se practicó una autopsia al cuerpo de Boyce, pero que la causa oficial de su muerte aún debía ser determinada.

Las redes sociales han estallado con tributos a la estrella de Disney, que incluyen a la ex primera dama Michelle Obama, que publicó en Twitter una foto juntos.

Tuve la suerte de compartir momentos con Cameron Boyce -en el plató, en la Casa Blanca y en un proyecto social- y fue suficiente tiempo para reconocer que no sólo tenía un talento increíble, sino también un gran corazón", escribió Obama.

Su coprotagonista en "Descendientes", Dove Cameron, también publicó un desgarrador video de seis partes en Instagram.

"Cameron fue una de mis personas favoritas en el mundo, aunque sé que no era algo que solo sentía yo", dijo. "Era magia... era un ángel en la tierra".

"Durante los últimos seis años, desde que tenía apenas 14, Cameron me convenció de que bajara de innumerables cornisas, me ayudó a superar los trastornos alimenticios, me ayudó a salir de una relación oscura y a superar interminables crisis nerviosas", siguió. Era "el mejor ejemplo de un ser humano".