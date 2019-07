Los mensajes de la "familia de Disney" por la muerte de Cameron Boyce

El actor estadounidense Cameron Boyce, conocido por sus papeles en algunos productos de Disney como la serie "Jessie" o la películas "Descendants" murió a los 20 años.

"Murió mientras dormía debido a un ataque que fue el resultado de una enfermedad por la que estaba siendo tratado. El mundo está ahora, sin duda, sin una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y amaron", explicó su familia, quienes pidieron respeto a su intimidad: "Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo, inmensamente difícil, mientras lloramos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano", precisa la familia.

Una vez confirmada la triste noticia, su "familia Disney" se volcó a las redes sociales para despedirlos.

Charles Esten, que interpretó al padre de Luke Ross en la serie, le rindió homenaje en Twitter. Esten escribió que su familia está devastada por la muerte repentina de Cameron Boyce y reveló que incluso antes de interpretar a su padre en el éxito de Disney Channel conocía a Cameron y a su familia desde la escuela primaria a la que asistían sus hijos.

My family and I are devastated today, by the loss of our young and amazing friend, Cameron Boyce. Years before I was blessed to play his father on JESSIE, we were blessed to know him and his wonderful family at the elementary school our kids all attended together./1

— Charles Esten (@CharlesEsten) 7 de julio de 2019