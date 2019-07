W24, un grupo kpop con un miembro latino.

W24, la boyband coreana que está conquistando a gran cantidad de público latinoamericano, estrenan su video Solfamiredo.

Un audiovisual en el que interpretan el tema compuesto por Kim Jonggil, quien es además uno de los miembros de la banda. Un divertido sencillo en el que los chicos despliegan su talento una vez más.

En el video podemos ver a los cinco miembros de la banda dentro de un automóvil mientras interpretan este tema con el que hacen su esperado comeback.

El grupo W24 es una boy band coreana con una peculiaridad, están integrados por 4 coreanos y 1 chileno.

El miembro Chung Ho Won nació y creció en Chile, por lo que los lazos de la banda con sus fans latinas son fuertes. Además el integrante líder Jonggil sabe hablar español. Es tal su compromiso con la comunidad latina que fueron el primer grupo de kpop en presentarse en la Teletón de Chile para apoyar a niños con discapacidad de este país.

La banda tuvo su debut en el 2018 con su primer mini album denominado 'Singing Dancing' que incluye temas como 'Always Missing You' y 'Love Me'.