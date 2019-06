Michelle Renaud reveló si Danilo Carrera tuvo que ver con su divorcio

Michelle Renaud por fin reveló por qué decidió separarse de su esposo Josué Alvarado.

Después de mucho tiempo de no poder decir nada sobre del tema, Michelle por fin platicó de su divorcio, y a pesar de que le costó trabajo contarlo, prefirió ser sincera y habló en el programa D-Generaciones de México.

"En mi divorcio todo estaba muy claro, lo quería hacer muy bien, muy buena onda, pero el exterior si se puso más punk. Yo no entendía como él, mi hijo y yo podíamos estar bien, y TVNotas me estaba inventando cosas y la gente ya me estaba juzgando (…) Eso creo que sí puede generar como conflictos", añadió.

Hizo pública su relación con Danilo Carrera y según la actriz su divorcio no tiene nada que ver con terceras personas, sino con ellos mismos. Al contrario, Michelle tiene una sonrisa en las fotos que ha publicado y mencionó que no está dispuesta a esconder su amor y así lo ha gritado a los cuatro vientos.