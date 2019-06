Así festeja Paul McCartney sus 77 años

Con un guiño a todos sus fanáticos, el célebre cantante Paul McCartney cumple 77 años este martes 18 de junio de 2019.

El intérprete colgó en su Instagram una foto en blanco y negro, y escribió: “You say it's your birthday. It's my birthday too, yeah”. Esta frase pertenece a la canción "Birthday", que formó parte del álbum Blanco de 1968 de The Beatles.

Ese tema fue compuesto por Lennon y McCartney mientras la banda grababa en los estudios Abbey Road.

En medio de los festejos por su cumpleaños y las respectivas felicitaciones de sus seguidores, McCartney sigue presentando los temas de su último disco “Egypt Station”.

McCartney es uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos. Tiene 21 Premios Grammy.

Fue incluido dos veces al Salón de la Fama del Rock, primero como miembro de The Beatles y luego como solista.

McCartney fue marcado por la banda que creó junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr: The Beatles, la más influyente en la historia de la música.