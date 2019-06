Precuela de Juegos del hambre prevista para 2020

Una década después de supuestamente haber terminado con “The Hunger Games” ("Los juegos del hambre"), Suzanne Collins volverá a llevar a sus lectores a Panem. Una precuela ubicada 64 años antes del inicio de la exitosa trilogía se publicará el próximo año.

La novela, aún sin título, está prevista para el 19 de mayo del 2020. Collins dijo en un comunicado el lunes que retomará los años que siguieron a los llamados "Días Oscuros", la fallida rebelión en Panem. "Los juegos del hambre" transcurre en una distopía postapocalíptica donde jóvenes deben luchar y matarse unos a otros en vivo por televisión.

"Con este libro quise explorar el estado de naturaleza, quiénes somos y lo que percibimos es necesario para nuestra supervivencia", dijo la autora. "El periodo de reconstrucción 10 años después de la guerra, comúnmente llamado los Días Oscuros — mientras el país de Panem lucha por levantarse— proporciona un terreno fértil para que los personajes traten de resolver estas interrogantes y de este modo definan sus visiones de la humanidad".

La historia transcurre décadas antes del nacimiento de la heroína de "Los juegos del hambre" Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence en la súper taquillera franquicia cinematográfica. La vocera de Scholastic Tracy van Straaten declinó hacer comentarios sobre el contenido o los personajes protagónicos, más allá de lo que se describe en el anuncio del lunes.

"Suzanne Collins es una maestra combinando narrativas brillantes, mundos magníficamente construidos, suspenso impresionante y comentario social", dijo la presidenta de Scholastic Trade Publishing, Ellie Berger, en la misiva. "Estamos absolutamente emocionados —como lectores y como editores — de presentarle a los devotos seguidores de la serie y a una nueva audiencia toda una nueva perspectiva sobre este clásico moderno".

Lionsgate lanzó las cuatro películas de "Los juegos del hambre", y el vicepresidente del estudio, Michael Burns, había dado indicios sobre una precuela. En una declaración reciente a The Associated Press, el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, dijo: "Como la casa orgullosa de las películas de 'Los juegos del hambre', no vemos la hora de que el próximo libro de Suzanne sea publicado. Nos hemos estado comunicando con ella durante el proceso de escritura y estamos deseosos de continuar trabajando de cerca con ella en la película". El estudio no contestó de inmediato si ya había un acuerdo para los derechos del filme.

Los primeros tres libros de la serie — "The Hunger Games” (“Los juegos del hambre"), ''Catching Fire" (“En llamas”) y "Mockingjay" (“Sinsajo”) — han vendido más de 100 millones de ejemplares y han sido traducidos a más de 50 idiomas. El propio título "Los juegos del hambre” se ha convertido en un lema de sufrimiento y competencia mortal, inspirando titulares como "Plan (de infraestructura) de Trump de $1 billón inspira angustia de 'Juegos del hambre’".

Aunque estuvo activamente involucrada en la producción de las películas, Collins pareció estar lista con las novelas tras la publicación de "Sinsajo" en el 2010. Había hablado poco de sus planes en años recientes, más allá de decir en la convención literaria BookExpo 2013 que estaba trabajando en una nueva serie. Su más reciente, publicado en 2013, fue el cuento ilustrado "Year of the Jungle" (“Un año en la selva”), basado en el tiempo que su padre, un oficial de la Fuerza Aérea, pasó en Vietnam.

Collins ha citado a su padre como una razón por la cual ha estudiado la guerra a lo largo de su vida, y citó tanto la cultura contemporánea como la clásica como inspiración para "Los juegos del hambre". Nombró el país de sus libros Panem como una referencia a la expresión romana "panem et circenses", que significa pan y circo, diversión para las masas. En una entrevista en el 2010 con la AP, recordó que una noche viendo televisión, mientras cambiaba de canales, se sintió por un momento desorientada pasar de un programa de telerrealidad a la guerra de Irak.

"Tenemos tanta programación disponible todo el tiempo. ¿Es demasiada? ¿Nos estamos desensibilizando a toda la experiencia?", dijo Collins. "Las historias distópicas son lugares donde uno puede interpretar los escenarios en su cabeza — sus ansiedades — y ver qué puede salir de eso. Y con suerte, como una persona joven con las posibilidades del futuro por delante, uno piensa cómo enfrentar estas cosas".