Blackpink, BTS, Got7 y A.C.E. en lo alto de Billboard

El ranking de álbumes mundiales de Billboard termina esta semana del 1 de junio con grandes noticias para los kpopers.

La lista ha revelado que 'Map of the Soul: Persona' de la agrupación BTS se posiciona en el segundo lugar del chart de títulos en el mundo, después de la banda alemana Rammstein que se lleva el primer lugar con su septimo disco.

La banda surcoreana GOT7 en cambio ocupa el quinto lugar con “Spinning Top: Between Security & Insecurity”, haciendo su debut en esta lista. Uno de los temas más sonados del disco es 'Eclipse'

Por otro lado Blackpink, se queda con la posición número 8 con su sonado tema 'Kill This Love'. 'Take 2: We Are Here' de MONSTA X está en la posición número 14.

A.C.E. también figura en este chart con su mini álbum 'Under cover', la pista del mismo nombre, los ubica en el puesto 9 de esta lista.

Estos son solo algunos de los grupos que han logrado un lugar en este prestigioso top musical representando al género del kpop que cada vez tiene más logros en la industria.