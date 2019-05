“Juegos del hambre” y “Crepúsculo” tendrán parque temático

Algunas de las películas más populares de Lionsgate como: "Los Juegos del Hambre" y "Crepúsculo" serán llevadas de la pantalla a la realidad cuando el estudio inaugure lo que ha calificado como el primer parque temático vertical del mundo en China.

Lionsgate Entertainment World ofrecerá varias aventuras incluyendo una atracción de realidad virtual y motocicletas basada en “Crepúsculo”, la fuga de una prisión de máxima seguridad como en "Escape Plan" y una réplica del vestíbulo del Capitolio de “Juegos del hambre".

Más de 25 atracciones y experiencias de realidad virtual llenarán un edificio futurista que tendrán 10 pisos. El parque temático también incluirá atracciones basadas en películas como “Divergente", ''Now You See Me" y "Gods of Egypt", se prevé que sea inaugurado en julio en la Isla de Hengqin en Zhuhai, China.

“Encontramos una manera de crear la experiencia de un parque temático dentro de una caja en múltiples pisos”, dijo Jenefer Brown, ejecutiva de Lionsgate.

Se espera que haya cerca de 1,5 millones de visitantes en el parque al año.

Lionsgate Entertainment World será el primer parque temático de la Isla Hengqin. Disney tiene un parque temático en Shanghai, y Universal tiene planes para un parque basado en sus franquicias, incluyendo “Rápido y furioso” en Beijing.