Mánager de Ozuna rinde versión sobre asesinato de trapero

Días después de que la madre del trapero Kevin Fret acusara a Ozuna y a su mánager, Vicente Saavedra, de haber sido los autores intelectuales de la muerte del joven; el representante del intérprete de "Taki Taki" acudió a la Fiscalía de Puerto Rico a rendir su versión sobre este caso.

Según la cadena Telemundo, Saavedra fue interrogado por casi cuatro horas. Tras su comparecencia fue abordado por la prensa e indicó que Hilda Rodríguez, mamá del cantante fallecido, "está dolida por el asesinato de su hijo".

“Aquí hay una persona que está dolida. Yo entiendo su desesperación. Entiendo lo que está pasando. Yo soy papá de tres niñas. No me imaginaría estar en esa posición en la que ella está. Yo entiendo que ella está clamando justicia y eso yo tengo que respetarlo y por eso jamás he tomado una acción legal en contra de esta persona, porque lo entendí”, manifestó.

Saavedra dijo además que las interrogantes planteadas por las autoridades estuvieron relacionadas al supuesto caso de extorsión, del que Ozuna presuntamente había sido víctima por parte de Fret.

Así también, le habrían preguntado si hubo o no una relación entre ambos cantantes urbanos.

"No me preguntaron directamente sobre el asesinato y no me dieron una fecha para otra declaración", alegó.

En los próximos días, Austin Agustín Santos, popularmente conocido como Arcángel, estaría próximo a ser citado por las autoridades ya que, según la madre de Fret, conocía de la relación íntima entre ambos.

Arcángel, cantante urbano

Ozuna ya fue entrevistado el 22 de febrero y dio detalles del caso de extorsión. En aquella ocasión también manifestó que no le habían preguntado sobre el asesinato de Fret.

El trapero, de 24 años, fue baleado la madrugada del 10 de enero del 2019 cuando manejaba su motocicleta.

Días después de la muerte de Fret, circuló un video gay que Ozuna grabó antes de ser cantante.

Al momento, la policía puertorriqueña no ha identificado sospechosos en relación al caso.