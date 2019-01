Lista completa de ganadores de los Premios SAG

Lista completa de nominados a los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, que se entregaron el domingo en Los Ángeles:

CINE

Elenco: ''Black Panther"

Actor: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody".

Actriz: Glenn Close, "The Wife".

Actor de reparto: Mahershala Ali, "Green Book".

Actriz de reparto: Emily Blunt, "A Quiet Place".

___

TELEVISIÓN

Elenco en una serie de drama: ''This Is Us".

Elenco en una serie de comedia: ''The Marvelous Mrs. Maisel".

Actor en una serie de drama: Jason Bateman, "Ozark".

Actriz en una serie de drama: Sandra Oh, "Killing Eve".

Actor en una serie de comedia: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Actriz en una serie de comedia: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Patricia Arquette, "Escape From Dannemora".