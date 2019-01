Tercera entrega del Diario de la Princesa ya tendría guion.

Los fanáticos de las dos primeras entregas del Diario de la Princesa llevan meses esperando nueva información sobre el desarrollo del proyecto. Anne Hathaway aseguró, en el programa de Andy Cohen Watch What Happens Live, que ya han encontrado una historia con la que todos se sienten muy satisfechos, incluida su coprotagonista Julie Andrews.

"Ya hay un guion para la tercera película, ya lo tenemos. Yo quiero hacerlo y Julie también. Debra Martin Chase, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad", ha asegurado la oscarizada intérprete a su paso por el programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen'.

El otro obstáculo antes de que pueda anunciarse formalmente una tercera entrega es el de encontrar un nuevo director, ya que el responsable de los dos primeros éxitos de taquilla, Garry Marshal, falleció en 2016 y tanto Anne como el resto del reparto quieren cerciorarse de hacer justicia a su legado.

"No queremos hacerlo a no ser que sepamos que va a ser perfecto, porque nosotros adoramos esas películas tanto como vosotros. Y son igual de importantes para nosotros que para vosotros, no queremos apresurarnos y estrenar algo que no esté listo. Pero estamos trabajando en ello", prometió Hathaway.