La adolescente colombiana que Spielberg eligió para mítico musical

Una estudiante hasta ahora casi desconocida fue seleccionada para interpretar a María en la nueva versión de la emblemática West Side Story.

Rachel Zegler, de 17 años, fue elegida entre 30.000 candidatos que en enero de 2018 respondieron a un anuncio en el que se pedían actores y actrices latinos para distintos papeles de la película que dirigirá Steven Spielberg.

Algunas versiones pasadas del musical, incluida la película de 1961, fueron acusadas de "blanquear" a los personajes puertorriqueños.

Zegler estará acompañada por un elenco de veteranos artistas de Broadway.

En una publicación de Instagram, Zegler dijo que es un honor haber sido elegida para dar vida a María, un papel que únicamente ha interpretado en un musical en su instituto de Nueva Jersey, Estados Unidos.

"Cuando interpreté a María en el escenario hace unos veranos, no podía imaginar que volvería a tener ese papel en la West Side Story de Steven Spielberg", escribió.

"Como mujer colombo-estadounidense de estos tiempos, los personajes fuertes como María son muy importantes. Ser capaz de darle vida a ese personaje, un papel que significa tanto para la comunidad hispana, es un honor".

La joven actriz se describe como "cantante/compositora que trabaja como cantante de bodas" en su canal de YouTube, donde tiene videos en los que canta éxitos de Queen, Ariana Grande y Sia, entre otros.

El pasado diciembre, Zegler compartió en Twitter un clip de ella cantando Shallowde Lady Gaga que fue retuiteado más de 83.000 veces.

