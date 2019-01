¿Qué se tatuó Justin Bieber en la cara?

Luego de que se venía especulando que Justin Bieber se había tatuado el rostro, una foto que el tatuador de los famosos Jon Boy publicó en redes sociales, permite saber qué se tatuó el artista canadiense de 24 años. El dibujo se lo hizo sobre su ceja derecha y dice “grace (gracia)”.

Bieber, según medios internacionales, quiso honrar a su religión y se tatuó este término que utilizan a menudo en oraciones y cánticos cristianos.

Foto: Instagram

“2018 ha sido de mucho trabajo para mí. En lo laboral y en lo personal, tanto como nunca habría imaginado. Así que muchas veces he querido dejarlo todo pidiéndole a Dios que me lleve a casa. Pero entonces recordé que mi propósito en este mundo es a través de gente que como ustedes que se tatúan conmigo y comparten su vida de dificultades, ansiedad, gente a la que quieren y ya no está, recuerdos y alegrías a través de estos pequeños tatuajes que tienen los más grandes significados. Gracias a mis clientes por convertirse en algunos de mis mejores amigos. Los quiero, La gracia de Dios es suficiente para luchas contra nuestras debilidades y es por el amor del propio Dios que estamos aquí para este 2019”, escribió Boy, que también ha tatuado a Selena Gómez, Rihanna y Kylie Jenner.

La web de la revista People indica que el cantante de “Never Say Never” tiene aproximadamente 60 tatuajes en su cuerpo, desde una pequeña gaviota en la parte inferior de su vientre hasta un oso con la boca abierta y un león en su pecho.

Según diario El Comercio de Lima, la reacción de sus seguidoras ante su nuevo tatuaje no ha sido del todo alentadora. Muchos consideran que "se malogró la cara" o que "simplemente es un capricho y un exceso".



Foto: Instagram