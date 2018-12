Corista de Luis Miguel abandona la gira del cantante

Anna Berenyi, corista de Luis Miguel, anunció repentinamente que abandona la gira del cantante, Luis Miguel México por siempre.

Berenyi explicó en un video que publicó en su canal de YouTube y en sus redes sociales las razones que la llevaron a tomar la decisión de no seguir trabajando para el intérprete de “Cuando calienta el sol”. “Hola a todos. Sí, yo renuncié al tour de Luis Miguel. Yo sé lo que todos ustedes están pensando que soy muy afortunada en tener este trabajo y que en vez de, mucha gente haría lo que fuera para obtener este trabajo. Pero tuve que tomar esta decisión por mí”, explicó la joven que trabajó el pasado año junto a Luis Miguel y su equipo.

Además, Anna indicó que no se disfrutó el tour como hubiera podido. “Por esas situaciones no me sentí feliz en el tour. No estaba emocionada de ir a trabajar y hacer el trabajo, aunque me gustaba lo que estaba haciendo, había una parte de mí que se sentía retenida…, que no podía ser yo. Siempre tenía que mirar qué hacía, qué decía, a quién se lo decía”, indica la joven en el video de su canal de Youtube que dura casi cinco minutos.