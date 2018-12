Este es el mayor error de belleza que comete Kim Kardashian

Si has leído un poco de belleza y hábitos seguramente habrás escuchado que una de las reglas por excelencia es “nunca dormir maquillada”, esto debido a que a que el maquillaje tapa los poros, aumentando la posibilidad de aparición de acné e incluso manchas. Es más, con el simple hecho de dormir sin lavarte la cara, la suciedad puede generar que las bacterias acumuladas en tu cara hagan que tu piel se vea opaca y seca.

Kim Kardashian, declaró en una entrevista con Busy Phillips quien le hizo preguntas rápidas. Pues aún con su piel perfecta y atractivas facciones, Kim confesó no desmaquillarse antes de dormir, e incluso admitir que en ocasiones retocaba su maquillaje del día anterior para que le durará dos días.

“Si no tengo quien me maquille al día siguiente, me duermo perfectamente y tal vez me retocó la piel (con maquillaje). Pero trato de salvarlo por dos días”, afirmó.

Busy quedó en shock, pero esta no es la primera vez que Kim declara no ser tan cuidadosa con su piel. En 2016 al entregar un premio de belleza compartió estar a favor de dormir maquillada.

“Cuando tengo mucha pereza y no tengo quien pueda maquillarme al siguiente día, me duermo maquillada”, reveló, e incluso publicó una rutina de cuidado de la piel para el día siguiente cuando suele hacer esto.