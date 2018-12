Por qué una radio vetó una de las canciones navideñas más famosas

Es un clásico de Navidad que muy probablemente ya está sonando en radios y tiendas de todo el mundo, especialmente en los países de habla inglesa.

Pero una estación de radio de Cleveland, Estados Unidos, decidió retirar la canción "Baby It's Cold Outside" ("Cariño, hace frío afuera") de su rotación navideña, luego de quejas de los oyentes.

Según medios locales, numerosos radioescuchas dijeron que la canción era inapropiada e iba en contra de los valores impulsados por el movimiento #MeToo.

Y Glenn Anderson, uno de los presentadores de la radio Star 102, explicó en un blog que si bien la canción había sido escrita en otros tiempos, su letra se sentía "manipuladora e inapropiada" para la época.

"En el mundo actual hay mucha sensibilidad y la gente se ofende muy fácilmente, pero esta canción no tiene lugar en un mundo en el que el movimiento #MeToo finalmente consiguió que se escuchara la voz de las mujeres", escribió Anderson.

Escrita por Frank Loesser en 1944, "Baby It's Cold Outside" obtuvo el Oscar a la mejor canción original en 1950 gracias a su aparición en la película "La hija de Neptuno", protagonizada por Esther Williams y Ricardo Montalbán.

Y a lo largo de los años ha sido interpretada por cantantes como Lady Gaga, Michael Bublé, Tom Jones y Cerys Matthews, así como por los actores Will Ferrell y Zooey Deschanel para la película de 2003 "Elf".

La letra

La canción tiene la forma de un diálogo con el que un hombre utiliza la excusa del mal tiempo para tratar de convencer a una invitada de que no emprenda el viaje a casa y más bien se tome otro trago y pase la noche con él.

"Me tengo que ir", canta la voz femenina, a lo que el hombre responde: "Pero cariño, hace frío afuera".

"La respuesta es no", insiste ella en otra parte, para encontrarse con la misma respuesta: "Pero cariño, hace frío afuera".

Y la estrofa en la que ella canta: "Wow, ¿qué tiene esta bebida?", y el hombre contesta: "No se consiguen taxis afuera", ha sido interpretada por algunos como una referencia a una "date rape", como se llama a las violaciones que se producen durante citas románticas.

La polémica

Pero hay otros, como la comediante Jen Kirkman, que han señalado que la frase tenía un significado diferente hace varias décadas y que la canción puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista.

"Esto me cansa. La canción suena rara hoy no porque trate acerca de forzar una relación sexual, sino de una mujer que sabe que verá manchada su reputación si se queda. "Wow, qué tiene esta bebida" es una vieja frase de una película de los 30 que significa "Estoy diciendo la verdad". Ella quería acción y pasar la noche", escribió Kirkman en su cuenta de Twitter.

Y una encuesta realizada a través de la página de Facebook de la radio también encontró que la inmensa mayoría de los oyentes de Star 102 no están de acuerdo con la decisión de la emisora.

Otros, sin embargo, defienden la decisión y sostienen que, a pesar del paso del tiempo, la canción debe ser analizada desde una perspectiva contemporánea.

"(La canción) realmente traspasa la frontera del consentimiento", le dijo a Fox News Sondra Miller, presidenta ejecutiva del Cleveland Rape Crisis Center.

"El personaje femenino de la canción dice "no", pero ellos dicen "¿Ese 'no' en realidad significa 'sí'? Y creo que en 2018 lo que sabemos es que consentir significa decir "sí" y que "no" significa "no" y que hay que pararse ahí", explicó Miller.

Y, con el debate prendiendo las redes sociales, seguramente habrá muchos que este año escucharán la canción con otros oídos.