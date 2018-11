La impactante foto de Kate del Castillo

Tras publicar una alarmante fotografía en Instagram, la actriz Kate del Castillo , quien es recordada por “La Reina del Sur”, desató reacciones en Instagram. La artista mexicana se mostró sin maquillaje y a punto de llorar.



Foto: Instagram

Del Castillo escribió junto a la imagen: "¿Cansancio, frustración, tristeza o felicidad? No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. ¿Quién se atreve? obvio no filtros, por si les quedaba duda...sólo yo. No estamos solas".

Entre los mensajes que le dieron sus seguidores, unos la calificaron de mujer luchadora y otros señalaron que también lloraron al ver la gráfica.