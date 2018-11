Stephen Hillenburg: las emotivas reacciones a la muerte

El creador de Bob Esponja Stephen Hillenburg murió este martes a los 57 años de edad. La noticia fue confirmada por Nickelodeon, el canal de televisión infantil y juvenil, que emite la popular serie de dibujos animados desde 1999.

En un comunicado, la compañía dijo que la causa de la muerte fue ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Hillenburg había sido diagnosticado de ella en marzo del año pasado.

Además de crear la serie, Hillenburg dirigió la película "The SpongeBob SquarePants" en 2004.

El canal dijo que guardaría "un minuto de silencio para honrar su vida y su trabajo".

Bob Esponja apareció por primera vez en las pantallas en 1999.

Stephen Hillenburg nació en Lawton, Oklahoma, en Estados Unidos, el 21 de agosto de 1961, fue animador, productor y biólogo.

En 1998 le mostró su trabajo a Nickelodeon y aunque al principio el nombre del personaje principal era SpongeBoy ("Chico Esponja"), hubo de cambiarlo al de SpongeBob ("Bob Esponja") porque el primero ya había sido registrado.

Varios famosos han rendido tributo al creador de Bob Esponja.

La estrella de Baywatch y Knight Rider, David Hasselhoff, que interpretó a un socorrista en la película de 2004, dijo que era una "pérdida estremecedora".

"¡Wow, qué personaje único y fantástico creó Steve!" tuiteó.

Wow what a unique and fantastic character Steve created! It was my pleasure and honor to be in SpongeBob The Movie and to share some great laughs with this gentleman, Shocking Loss! To this day I am stopped and flattered by people and kids who have seen me in the film.#SpongeBob pic.twitter.com/gNF1CkJk69

— David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) 27 de noviembre de 2018