Filtran foto de Meghan Markle y su ex en el sauna

Meghan Markle ha estado en la mira de la prensa desde el momento que anuncio su compromiso con el príncipe Harry de Inglaterra hace un año. Problemas con su padre y su hermana han hecho que la polémica no escape de la consentida en la familia real, ahora es una candente fotografía la que quiere perjudicar la imagen de Meghan, reseña Metro PR.

El portal especializado en espectáculos TMZ publicó una foto en la que se puede ver a la ex actriz de Hollywood sentada sobre el regazo de su ex pareja, el chef Cory Vitiello, cubierta solo por toalla blanca en lo que parece ser un sauna o un spa.

Una fuente cercana a la duquesa de Sussex dijo “Sabíamos que Meghan había tenido relaciones antes de Harry, pero lo que no sabíamos hasta ahora era lo cariñosa que era ella con sus antiguos novios”.

Su ex Cory, quien no se sabe aún si fue el que filtró la foto, había dicho sobre ella en una entrevista “Ella es una gran mujer. No hay rencor. Respeto la vida privada y personal de la gente”.

En la actualidad, Meghan está descansando en el palacio de Kensington y decidió no acompañar a Harry en su viaje a África por recomendaciones de su médico ya que en el continente abunda el virus del Zika, lo cual sería perjudicial para su embarazo.