Maluma anuncia su retiro temporal de la música

Este martes, Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales su retiro temporal de la música, puesto que tomará un tiempo para dedicarse a “alimentar su espíritu”.

El intérprete informó la noticia a través de una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram. “Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi espíritu”, comentó.

De igual forma, el colombiano agradeció a los fanáticos que asistieron a cada una de sus presentaciones, sobre todo a los de su más reciente tour mundial.

Asimismo, señaló que: “Se viene un poco de descanso para mí. Esta semana me voy a concentrar en trabajar en mí y en mi espíritu, que creo que es necesario. Así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”.