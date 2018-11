Fernando Carrillo le responde a sus seguidores: “Soy el rey de la comunidad gay”

En las últimas semanas el actor venezolano Fernando Carrillo ha generado mucha polémica en las redes sociales, gracias a sus sensuales fotografías donde deja muy poco a la imaginación.

Es por esto, que muchos seguidores y fanáticos del actor, diariamente lo tildan de “gay” y de “viejo”.

Hace unos días, Fernando Carrillo ofreció una entrevista a un medio de comunicación mexicano donde asegura que no le afecta que lo tilden de esa manera.

El actor comentó: “Cuando un ‘hater’ me dice gay, pues no me ofende, amo a la comunidad gay. Soy con mucho honor, honradamente, el rey de la comunidad gay”.

En múltiples ocasiones los seguidores de Carrillo le han comentado en sus fotografías “que está muy viejo para la gracia”, al preguntarle acerca de eso, el actor respondió: “¿Cómo me puedo ofender? ¿Cuándo comienza la vejez? Me siento mejor físicamente y mentalmente que a los 20 años”.