El hijo de Máximo Menem y Cecilia Bolocco será operado de un tumor cerebral.

El hijo del expresidente de Argentina Carlos Menem y la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco será operado de urgencia este viernes después de que los médicos descubrieran que tiene un tumor cerebral de "gran tamaño".

Máximo Menem, de 14 años, ingresó el miércoles con fuertes dolores de cabeza y vómitos a la Clínica Las Condes, en Santiago de Chile, donde fue sometido a exámenes.

La doctora May Chomalí, directora médica de la clínica, explicó a los medios que aunque no se conocen las características del tumor, su ubicación "es positiva" y no afecta "zonas muy relevantes, como el habla y la motricidad".

Máximo Saúl Menem Bolocco, único hijo de la pareja, tiene ahora 14 años.

El político y la también presentadora de televisión se casaron en 2001 y se divorciaron en 2007. Max es el único hijo de la pareja.

Diana Bolocco, tía del menor, agradeció en Instagram la cascada de mensajes positivos recibidos estos días.

"Como familia lo agradecemos con el alma y esperamos seguir contando con sus oraciones y buenas energías para que salga todo bien".

Permiso para salir del país

El senador y ex presidente Carlos Menem tramitó el jueves, a través de sus abogados, que la Justicia argentina le permita salir del país para visitar a su hijo.

El Tribunal Oral Federal 2, que sigue el juicio oral por el encubrimiento del atentado contra la AMIA, ya ha concedido permiso, pero quedan pendientes las autorizaciones de otros juzgados en los que tiene causas pendientes.