Carlos Villagrán retira definitivamente a "Kiko"

Carlos Villagrán dejará de interpretar su icónico personaje de televisión, "Kiko", pues considera que la edad será un impedimento para representar al famoso chiquillo con la grandeza y dignidad que el público merece.

“La retirada [de Kiko] es porque ya cumplí 74 años y por respeto al público, por respeto a mí mismo”, reveló Villagrán al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Porque estoy al cien por ciento, ahorita, para poder hacer al chico dinámico, al que creo que la gente espera ver que corre, brinca, salta. Y no esperar a que me suceda algo en una pierna en un pie y pueda ser un Kiko pasivo que no es el Kiko”.

Villagrán guardará al personaje pese a que considera que es el mejor momento y solo puede sentirse orgulloso de lo que esta caracterización logró en los corazones de sus seguidores.

“Ahora sí, que colgar los tenis de Kiko, porque usa tenis”, agregó. “Tengo que agradecerle a la vida, agradecerle a toda la gente y retirarme muy, muy contento del personaje de Kiko”

“Lo quiero ver desde el punto vista de todo lo que me regaló Kiko: las sonrisas del público, la aceptación del público, el que sea ídolo Kiko de mucha gente. Lo quiero ver de esa forma”, agregó. “Lo veo del lado positivo, mejor”.