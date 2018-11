Owen Wilson envuelto en vergonzosa polémica

Owen Wilson está en el centro de la polémica tras haber sido padre y negarse a ver a su hija. Según informa US Weekly, Wilson ha estado en pareja durante cinco años con Varunie Vongsvirates, una empleada administrativa de 34 años. Cultor del perfil bajo, poco se sabe de su vida personal, al igual que de esta relación que mantuvo casi en secreto.

El pasado 9 de octubre, Vongsvirates fue madre de una niña, a la que llamó Lyla. Según las fuentes cercanas al actor, él estaría dispuesto a brindarle apoyo económico, pero no tiene ningún interés en conocer a su hija y no ha establecido contacto con la madre desde el parto.

US Weekly también informa que Wilson no va a solicitar permisos de visita y mucho menos la tenencia. Pese a llevar varios años de relación, el embarazo no comenzó de la mejor manera. En junio, el actor solicitó una prueba de ADN que finalmente confirmó su paternidad.