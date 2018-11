Adriana Lima colgó las alas de Victoria’s Secret.

Adriana Lima es sinónimo de Victoria's Secret. La modelo brasileña lleva 19 años desfilando para la firma de lencería estadounidense y marcando la pauta con su caminar: atrevido, sensual y con una cuota de picardía inigualable.

Luego del retiro de Alessandra Ambrosio -su compañera infaltable- era cuestión de tiempo que Lima se despida de la pasarela y así lo ha hecho en esta edición que se llevó a cabo este jueves en Nueva York. Para su último paso por el 'runway', la firma la sorprendió con un video emotivo que muestra un recorrido por su trabajo desde 1999, año en el que debutó con Victoria's Secret.

La modelo de 37 años se mostró muy emocionada por la sorpresa y compartió el clip en sus redes sociales.

Adriana Lima on the runway! I'm crying too #VSFashionShow #vsfs18 pic.twitter.com/tS0427t50L