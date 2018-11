¿Por qué Giselle Bünchden dejó de ser ángel de Victoria's Secret?

El desfile anual de Victoria’s Secret es uno de los eventos de moda más esperados del año. Las mujeres que pasaron por esa famosa pasarela saltaron al estrellato como fue el caso de Gisele Bündchen, Heidi Klum, y Alessandra Ambrosio, entre tantas otras.

La top model brasileña fue un ícono de la marca de lencería. Con solo 19 años, Bündchen firmó un contrato cercano a los USD 20 millones, según revela en su libro autobiográfico Lessons: My Path to a Meaningful Life, publicado en octubre.

La modelo, de ahora 38 años, estaba “feliz” de tener seguridad financiera. Por esa razón, no dudó en seguir luciendo su estatus de ángel de Victoria´s Secret.

Sin embargo, poco a poco la brasileña, conocida por su curvas, empezó a sentir cierto pudor en la pasarela. “A medida que pasaba el tiempo me sentía cada vez menos relajada cuando me fotografiaban caminando por la pasarela con solo una bikini o un tanga”, cuenta en sus memorias. “Denme una cola, una capa, alas … ¡cualquier cosa que me cubra un poco, por favor!”, añade.

Esa inseguridad, junto a la carga que le suponía ese trabajo, fue lo que le llevó a plantearse si renovaba el acuerdo en 2006, y finalmente tomó la difícil decisión de una curiosa manera.

“Estaba agradecida por la oportunidad y la seguridad financiera que la compañía me había brindado, pero me encontraba en un lugar diferente en mi vida y no estaba segura de querer seguir trabajando allí”, confiesa.

Tras mucha meditación, la modelo decidió dejar la decisión en manos del azar. “Arrugué dos pequeños trozos de papel y los coloqué en una taza de té vacía”, explica Gisele Bündchen. En un papel escribió la palabra Sí y en el otro la palabra No. “Cerré los ojos y me dije a mí misma: ‘Cualquier pedazo de papel que elija será lo mejor para mí”. La fortuna quiso quesaliera el papel con la negativa, y fue así como colgó sus alas en 2007.

“Fue la respuesta que inconscientemente quería escuchar, y también creo que fue la respuesta que mi cuerpo quería escuchar”, agrega en sus escritos.

Sin embargo, no duda en expresar su gratitud hacia Victoria’s Secret, que no solo le brindó fama y prestigio mundial sino que, curiosamente, también propició que conociera a su marido, Tom Brady, ya que fue Ed Razek, su director creativo, el que organizó la cita a ciegas en la que la pareja se vio por primera vez.

Esta no es la única revelación que se puede encontrar en el libro. Además, afirma haber sufrido ataques de pánico e incluso pensamientos suicidas durante uno de los periodos más exitosos de su carrera. También confiesa que la maternidad no fue fácil para ella ya que le exigió dejar atrás su independencia.