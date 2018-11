El pequeño Severus Snape en ‘Harry Potter' ahora es modelo.

Benedict Clarke, el actor que interpretó al joven Severus Snape en “Harry Potter y las reliquias de la muerte 2″ (2011), la última entrega de la saga cinematográfica.

Benedict Clarke tenía 14 años cuando participó de la taquillera película y desde entonces poco se ha sabido de él. Su paso por el cine, hasta ahora, solo incluye su aparición en un flashback sobre el personaje que interpretó durante toda la saga el recordado Alan Rickman.

En su cuenta de Twitter ha mostrado algunos trabajos como actor en The American Academy of Dramatic Arts y en la Universidad de Cambridge. ¿Se estará preparando para volver al ruedo?

Happy #ShowreelShareDay! London-based actor, 16-25, here's some projects I've been involved in at @TheAcademyNow and @Cambridge_Unipic.twitter.com/T2Vca8tB8u

— Benedict Clarke (@benedictclarke) 5 de octubre de 2018